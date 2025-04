L’APR CRIE VICTOIRE APRÈS LE REJET DE LA LOI D’INTERPRÉTATION Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Avril 2025 à 01:30 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-parti au pouvoir dénonce une dérive autoritaire du régime actuel et appelle au respect strict de la décision du Conseil constitutionnel. Dans un communiqué, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (APR) s’est félicité de la décision du Conseil Constitutionnel de rejeter la loi d’interprétation adoptée par la majorité parlementaire du parti Pastef. Pour l’APR, cette décision représente une victoire du droit et de la légalité contre ce qu’elle qualifie de « manœuvre scélérate ». Le parti fondé par l’ex-président Macky Sall a tenu à saluer « chaleureusement » les parlementaires qui ont saisi le Conseil Constitutionnel, estimant qu’ils ont ainsi démontré leur attachement aux institutions républicaines et au respect scrupuleux des règles démocratiques. Dans son communiqué, l’APR n’a pas mâché ses mots à l’égard du pouvoir en place, parlant d’un « désaveu cinglant » pour le président de la République, son Premier ministre et une « majorité mécanique » de députés. Le parti dénonce un régime qu’il qualifie d’amateur, manipulateur et en constante violation des principes fondamentaux de l’État de droit. Le Secrétariat Exécutif National appelle les autorités à respecter sans condition la décision du Conseil Constitutionnel, insistant sur son caractère définitif et contraignant pour tous. L’APR exhorte également le peuple sénégalais à rester vigilant face à toute tentative de passage en force qui viserait, selon elle, à satisfaire une « volonté de vengeance » du régime actuel. Enfin, l’APR dénonce ce qu’elle considère comme un « acharnement » contre les anciens dirigeants sous couvert de reddition des comptes, qu’elle qualifie de « vulgaire règlement de comptes ». Le parti exige la libération immédiate des détenus politiques et d’opinion, affirmant sa détermination à défendre les libertés fondamentales. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/lapr-crie-victo...

