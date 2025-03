L’APR et les poursuites contre Macky Sall : Bassirou Kébé exprime des réserves Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Kébé/ Serigne Ndong Bassirou Kebé, président du mouvement « Liggey Sunu Reew » et membre de l’APR, était l’invité de l’émission matinale « Salam Sénégal » sur Radio Sénégal. Il a réagi à la récente déclaration du porte-parole du gouvernement évoquant de possibles poursuites judiciaires contre l’ex-président Macky Sall. Interrogé à ce […] Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Kébé/ Serigne Ndong Bassirou Kebé, président du mouvement « Liggey Sunu Reew » et membre de l’APR, était l’invité de l’émission matinale « Salam Sénégal » sur Radio Sénégal. Il a réagi à la récente déclaration du porte-parole du gouvernement évoquant de possibles poursuites judiciaires contre l’ex-président Macky Sall. Interrogé à ce sujet, Bassirou Kebé a souligné l’importance de respecter ceux qui ont dirigé le pays : « J’ai entendu le porte-parole du gouvernement et j’ai même répondu à travers un article pour lui montrer qu’il faut des égards envers quelqu’un qui a dirigé ce pays pendant 12 ans et qui a réalisé beaucoup de choses. Le président Macky Sall n’est pas n’importe qui. Tous les présidents de la République, de Senghor à Macky Sall, ont contribué à la construction de ce pays. » Selon lui, le porte-parole du gouvernement a par la suite nuancé ses propositions en précisant qu’il s’exprimait à titre personnel et non en tant que porte-parole officielle : « Pourquoi revenir faire cette précision ? Cela signifie qu’il a pris conscience des répercussions de ses propositions, tant sur le plan national qu’international. Il est libre en tant que citoyen de donner son avis, mais il a bel et bien parlé au nom du gouvernement. » Concernant l’éventualité d’une action judiciaire contre Macky Sall, Bassirou Kebé estime que cela relèverait de l’impossible : « Ils peuvent utiliser les moyens juridiques à leur disposition, mais je ne pense pas qu’ils réussiront à poursuivre Macky Sall. » Il affirme par ailleurs que Macky Sall n’a commis aucun acte pouvant être qualifié de haute trahison : « Au contraire, il mérite des félicitations pour avoir transformé le pays en matière d’infrastructures et de développement social. » Bassirou Kebé dénonce également l’utilisation du rapport de la Cour des comptes pour ternir l’image de l’ancien président : « On tente de s’appuyer sur ce rapport, mais il ne dit pas que Macky Sall a détourné de l’argent, ni que son régime a fraudé. Il n’y a ni falsification des chiffres ni perspective de poursuites. Pour moi, il n’existe aucun élément probant sur lequel les autorités pourraient s’appuyer pour engager des poursuites. »



Source : https://atlanticactu.com/lapr-et-les-poursuites-co...

