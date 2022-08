L'ARTP fait face à une demande en croissance des fréquences

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Août 2022 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

"Vulgarisation des procédures de gestion et d’attribution des fréquences adaptées aux textes réglementaires relatifs aux communications électroniques", est le thème du séminaire tenu ce jeudi par l’ Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Ainsi, les acteurs se sont réunis pour échanger sur les fréquences qui sont des piliers fondamentaux de l’économie numérique et de l’innovation. Selon Abdoul Ly le directeur de l’ARTP les fréquences sont déjà largement occupées par les services existants et la demande est toujours en croissance.