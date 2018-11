L’ARTP somme Startimes d’arrêter de vendre ou d’importer des décodeurs TNT et rejette sa demande

Cliquez-ici pour regarder plus de videos L’Agence de régulations des marchés publics (ARTP) a refusé d’accorder un agrément à Startimes, avant de la sommer d’arrêter les importations et la commercialisation de décodeurs TNT.



Pour information, Startimes a été pinglée en flagrant délit par la Douane sénégalaise, qui a saisi 20 000 décodeurs TNT illégalement importés par ladite structure. Ce qui a fait sombrer Startimes dans un gouffre.















Libération

