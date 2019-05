L’ASP vole une brebis et se retrouve en prison

En service à l’Inspection départementale des sports, l’ASP M. Seck, 33 ans, domicilié au quartier Gourel- Diadié à Tambacounda, croupit depuis le 11 mai dernier en prison. Il est poursuivi pour vol.

Le sieur Seck, le jour des faits, a volé la brebis de sa voisine, Mme Diop, l’a égorgée et l’a dépecée, chez lui, dans un magasin.



Et c’est le bêlement des autres moutons de sa voisine de victime, qui ont assisté à l’enlèvement, qui a alerté le voisinage.















