L’Administration des Douanes regrette les incidents malheureux de Nianao et présente ses condoléances.

Dimanche 11 Février 2018

Le jeudi 08 février 2018, des pèlerins en provenance de la Guinée-Bissau à destination de Médina Gounass (Région de Kolda, Sénégal), à bord de dizaines de véhicules, ont été soumis, par les agents du Poste des Douanes de Nianao, aux contrôles de routine aux frontières avant l’établissement de passavants de circulation pour ces véhicules.



Le passavant est un document douanier couvrant la circulation de véhicules étrangers sur le territoire national.



Ils ont catégoriquement refusé de se soumettre auxdits contrôles et de s’acquitter des frais réglementaires de 2.500 francs CFA par véhicule relatifs à l’établissement de ces passavants de circulation. Ils s’en sont, par la suite, pris aux agents et à la Brigade. Pour se dégager de cette situation lourde de danger, des coups de sommation ont été tirés par les agents des Douanes pour disperser la foule, dont l’un a malheureusement atteint une personne de nationalité bissau-guinéenne. Cette dernière a finalement succombé à ses blessures.

