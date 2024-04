Collaboration entre l'Autorité de Régulation de la Commande Publique et la Banque Mondiale Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2024 à 18:00 | | 0 commentaire(s)| L'Autorité de Régulation de la Commande Publique, en collaboration avec la Banque mondiale, a récemment orchestré une session de formation dédiée aux achats publics durables. Cette initiative a rassemblé 80 experts en commande publique venus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre francophones. L'objectif principal de cette formation était de favoriser l'intégration harmonieuse des considérations économiques, environnementales et sociales dans les processus d'acquisition des marchés publics. Dr. Baye Samba Diop, Directeur de la réglementation et des affaires juridiques de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Sénégal, partage ses perspectives lors d'une interview accordée à Leral TV.



