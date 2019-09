L’Afrique du Sud présente ses excuses au Nigéria

L'Afrique du Sud s'est excusée auprès du Nigéria pour une série d'attaques visant des Nigérians et d'autres étrangers.



Un envoyé spécial d'Afrique du Sud a présenté les excuses du président Cyril Ramaphosa à son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, dans la capitale du Nigeria, Abuja.



L'envoyé, Jeff Radebe, a déclaré au président Buhari que le gouvernement sud-africain condamnait les violences xénophobes et prenait des mesures décisives pour les prévenir.



"L'incident ne représente pas ce que nous défendons", a-t-il dit, ajoutant que les responsables de ces violences seraient traduits en justice.



Il a déclaré que 10 personnes étaient mortes au cours de ces attaques - deux Zimbabwéens et huit Sud-Africains.