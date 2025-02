L’Afrique du Sud rapatrie ses soldats blessés lors de combats en RDC Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2025 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|

L'Afrique du Sud a annoncé, mardi, le rapatriement de soldats blessés en République démocratique du Congo, selon un communiqué relayé par l'Agence d'information sud-africaine, citant un communiqué des forces de défense sud-africaines (Sandf). « La Force de défense nationale sud-africaine (Sandf) a annoncé le rapatriement réussi de soldats grièvement blessés de la République démocratique du Congo (RDC) », a ainsi rapporté l'agence officielle. « Ces troupes recevront des soins médicaux de haut niveau dès leur arrivée en Afrique du Sud », a affirmé la même source, alors que « les soldats restants devraient revenir plus tard dans la semaine ». Il est à rappeler que les troupes sud-africaines sont déployées dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre « de la Mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo (SAMIDRC), qui vise à aider à rétablir la paix, la sécurité et la stabilité » en RDC. Pas moins de 14 soldats sud-africains avaient perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lors d'une offensive des rebelles du M23 vers Sake et Goma, dans l'est de la RDC, du 23 au 27 janvier dernier. Pour rappel, les rebelles du M23 sont parvenus à prendre le contrôle de plusieurs villes dans l'est de la RDC, dont notamment Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu et Bukavu, capitale provinciale du Sud-Kivu.



Source : https://atlanticactu.com/lafrique-du-sud-rapatrie-...

