L'Allemagne en discussions "intensives" avec le Sénégal autour du gaz

Olaf Scholz reprend là où Frank-Walter Steinmeier s’était arrêté. Le président allemand avait dû annuler en février son voyage prévu au Sénégal à cause de la guerre en Ukraine.





L'Allemagne est en discussions "intensives" avec le Sénégal pour participer à des projets autour des ressources en gaz du pays ouest-africain, qui est lui-même prêt à alimenter l'Europe, ont dit ce dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz et le président sénégalais Macky Sall. Ils s'exprimaient lors d'une conférence de presse conjointe à Dakar, avec la guerre en Ukraine en toile de fond, et son impact sur les approvisionnements en énergie, en particulier pour l'Allemagne, fortement dépendante du gaz russe, rapporte BFM TV.





Après le Sénégal, Olaf Scholz doit se rendre dimanche soir et lundi (23.05) au Niger, pays stratégique dans la région, que ce soit d’un point de vue militaire mais aussi migratoire, puisque le Niger est un important pays de transit. Enfin, la tournée d’Olaf Scholz se terminera mardi (24.05) en Afrique du Sud, également invité par Berlin au sommet du G7. Un pays qui cherche à diversifier son secteur énergétique, et l’Allemagne pourrait être un partenaire de premier plan en matière d’investissements et de transfert de compétences.

