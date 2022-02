L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse lèvent progressivement les restrictions anti-Covid Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 14:48 | | 0 commentaire(s)| L'Allemagne décide d'assouplir les mesures anti-covid. Le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach estime que le "point culminant de la vague Omicron est dépassé" et le chancelier Olaf Scholz annonce un retour à la vie quasi-normale d'ici le 20 mars.

"Le scénario optimiste prévoit la suppression en trois étapes, d'ici le début du printemps, d'une grande partie des restrictions en place en Allemagne." Olaf Scholz, chancelier allemand



De l'autre côté de la frontière, l'Autriche va supprimer d'ici le 5 mars les principales restrictions anti-covid en dehors de l'obligation du port du masque dans certains lieux.



"Les perspectives nous montrent que, avec prudence et précaution, mais avec détermination, petit à petit, nous pouvons ensemble retrouver la liberté que le virus nous a enlevée", a estimé le chancelier autrichien Karl Nehammer.



La Suisse est plus rapide et lève dès jeudi l'essentiel des mesures anti-Covid. "Les cas sont désormais moins graves, a justifié Alain Berset, le ministre suisse de la Santé. Les hôpitaux ne sont plus menacés de surcharge, mais il est certain que le Covid cause encore beaucoup de souffrance. Nous en savons encore peu sur les conséquences du Covid long, mais la pandémie est aujourd'hui moins terrible."



Les restaurants et les magasins suisses redeviennent accessibles sans masque ni certificat anti-Covid. En revanche, le port du masque reste obligatoire dans les transports publics, et les malades ont encore l'obligation de s'isoler.

