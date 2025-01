L’Alliance des Forces de Progrès en congrès : rendez-vous le 12 avril Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Congrès AFP/ Saliou Ndong Le Secrétariat Politique Exécutif (SPE) de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), dirigé par Moustapha Niasse, s’est réuni ce jeudi à Dakar pour analyser la situation nationale et internationale, ainsi que la vie interne du parti. À l’issue de cette réunion, le SPE a annoncé que le congrès de l’AFP se tiendra le 12 avril 2025 à Dakar. Cet événement marquera une étape déterminante pour le parti, avec l’objectif de le moderniser et de l’adapter aux enjeux politiques et sociaux actuels du Sénégal. Il offrira également l’opportunité de rendre un hommage solennel à Moustapha Niasse. Ce congrès constituera un moment charnière pour l’avenir de l’AFP, visant à réaffirmer ses principes démocratiques et à renforcer la coopération avec d’autres forces politiques du pays. Le SPE a souligné l’importance du dialogue et du travail collectif pour construire un Sénégal uni, pacifique et prospère. La rencontre a été ponctuée par un hommage émouvant au Professeur Madior Diouf et par des discussions approfondies sur les défis politiques et économiques auxquels le pays est confronté.



