L'Alliance du Moyen Secondaire au Sénégal : Revendications et appel à la mobilisation Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 21:05 | | 0 commentaire(s)| L'Alliance du Moyen Secondaire, composée du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (SAEMS) et du Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire (CUSEMS), continue de lutter pour ses droits. Lors d'une conférence de presse récente à Dakar, ces enseignants ont exprimé leur mécontentement face à la situation politique, la fermeture prolongée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le non-respect des accords signés, craignant des perturbations dans le système éducatif. Ils ont présenté leurs revendications à l'État et annoncé une journée d'école morte le 7 novembre prochain, pour faire entendre leur voix.













