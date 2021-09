L’Anc Woote/Degg réaffirme son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

L'Anc Woote/Degg, sous la direction de son président M. Moussa SY, maire des Parcelles Assainies, par ailleurs PCA, du Port Autonome de Dakar, qui s'est réuni en bureau politique le 03 Septembre réaffirme son encrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. L'Anc/Woote Degg salue le bon déroulement des opérations électorales. S'agissant de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 Janvier 2022. L'Anc Woote Degg, sous la direction de son président M. Moussa SY Maire des Parcelles Assainies s'est réuni à l'effet d'examiner la situation politico-sociale du pays, informe un communiqué parvenu à notre rédaction. Le président de l'Anc/Woote Deeg s'est réjoui des mesures fortes prises par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal sur l'impératif de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la stabilité des prix de denrées et produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. S'agissant de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 Janvier 2022,le président de l'Anc /Woote Degg a décerné un satisfécit à l'ensemble des coordonnateurs des cellules mixtes et jeunes qui ont abattu un travail de titan pour enrôler le maximum d'électeurs dans le respect des lois et règlements en vigueur, rapporte la note. En ce qui concerne le foyer Demba Dia, sur un total de 2628 inscrits du 31 Juillet au 03 Septembre 2021, il y'a eu 2048 nouvelles inscriptions,535 changements ou modifications et 45 retraits. Cependant, l'Anc/Woote Degg lance une alerte aux personnes mal intentionnées de cesser toutes pratiques machiavéliques qui consisteraient aux transferts de militants.

L’Anc/Woote Degg, par la même occasion, réaffirme son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar afin de continuer à soutenir le président de la République avec loyauté et détermination dans toutes ses actions. Fidèle aux idéaux de paix, de justice sociale et d’équité, l’Anc/Woote Degg renouvelle son engagement indéfectible au service des populations du Sénégal.



Source : Source : http://lesoleil.sn/lanc-woote-degg-reaffirme-son-a...

