L'Apr condamne «les tentatives de manipulation de l'opposition» Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 17:07

L’Alliance pour la République (Apr), à travers un communiqué de presse, salue «le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité, et condamne avec la plus grande fermeté, les tentatives anti-républicaines de manipulation de l’opposition.» «L’Alliance Pour la République s’est exprimé sur l’issue du procès pour diffamation opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Le […] L’Alliance pour la République (Apr), à travers un communiqué de presse, salue «le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité, et condamne avec la plus grande fermeté, les tentatives anti-républicaines de manipulation de l’opposition.» «L’Alliance Pour la République s’est exprimé sur l’issue du procès pour diffamation opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Le parti au pouvoir salue «cette décision qui consolide toute la crédibilité de notre système judiciaire, l’intégrité des hommes et femmes qui l’incarnent, l’indépendance de notre justice adossée à une véritable séparation des pouvoirs». «M. Ousmane Sonko disait détenir un dossier béton. Il a été incapable, après plus d’un mois de renvois et de dilatoire de fournir la moindre preuve de ses allégations. Après s’être réfugié derrière moult manipulations, il a été démasqué par cette condamnation qui lui rappelle avec éclat que nul n’est au-dessus des lois », souligne le parti présidentiel », souligne le communiqué. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/lapr-condamne-les-tentatives-d...

