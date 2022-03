L’Arabie saoudite exécute 81 personnes en une journée horrible

L’Arabie saoudite a exécuté 81 personnes en une seule journée, ce qui en fait la plus grande exécution de masse effectuée dans le royaume depuis des décennies.



Le ministère de l’Intérieur a confirmé que le chiffre horrifiant comprenait sept Yéménites et un ressortissant syrien qui ont été tués pour « allégeance à des organisations terroristes étrangères » et « croyances déviantes ».



Le nombre a dépassé les 67 exécutions précédemment enregistrées dans le Royaume l’année dernière et les 27 signalées en 2020, rapporte Al Jazeera.



La méthode d’exécution n’a pas encore été rendue publique.



L’agence de presse saoudienne a déclaré samedi 12 mars : « Ces individus… ont été reconnus coupables de divers crimes, notamment le meurtre d’hommes, de femmes et d’enfants innocents.



« Les crimes commis par ces individus comprennent également le fait de prêter allégeance à des organisations terroristes étrangères, telles que l’EIIL, al-Qaïda et les Houthis », a-t-il ajouté.



Il a été signalé que certaines personnes s’étaient rendues dans des zones de conflit pour rejoindre des «organisations terroristes».



« Les accusés ont eu le droit à un avocat et se sont vu garantir tous leurs droits en vertu de la loi saoudienne pendant le processus judiciaire », indique le communiqué.