L’Artp met à la disposition des consommateurs un détecteur des dysfonctionnements du réseau

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) du Sénégal a procédé, le jeudi 05 août 2021, au lancement officiel de l’application «Artp Sama Réseau». Au-delà de ces fonctionnalités, l’application «Artp Sama Réseau» permet de transmettre, le cas échéant, les problèmes et dysfonctionnements ponctuels, au régulateur. Cette application donne aux usager, la possibilité de […]

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) du Sénégal a procédé, le jeudi 05 août 2021, au lancement officiel de l’application «Artp Sama Réseau». Au-delà de ces fonctionnalités, l’application «Artp Sama Réseau» permet de transmettre, le cas échéant, les problèmes et dysfonctionnements ponctuels, au régulateur.

Cette application donne aux usager, la possibilité de tester le débit de la connexion internet mobile et Wifi et, en même temps, de vérifier et visualiser la carte de couverture des réseaux mobiles 2G, 3G, 4G et, plus tard, 5G) disponibles dans sa zone. Au-delà de ces fonctionnalités, l’application «Artp Sama Réseau» permet de transmettre, le cas échéant, les problèmes et dysfonctionnements ponctuels au régulateur, informe une note des services de l’Artp.

Par souci de simplicité et d’accessibilité, elle repose essentiellement sur des données de la qualité d’expérience – QoE (Quality of Experience) – des usagers des réseaux de communications mobiles au Sénégal. Le motif fondamental à la base de la conception de cet outil, c’est d’améliorer considérablement la couverture et la qualité des réseaux de Communications mobiles au Sénégal. L’application est, en outre, associée à une plateforme d’analyse avancée permettant à l’Artp d’avoir un aperçu global sur la qualité d’expérience des utilisateurs des réseaux mobiles sur toute l’étendue du territoire national, rapporte la même source.

L’objectif principal de cette démarche est de stimuler la concurrence et favoriser ainsi le développement des investissements des opérateurs, afin de renforcer la couverture des réseaux. Cette application dont l’Artp détient exclusivement tous les droits réservés, respecte la vie privée des usagers. En effet, les données sont anonymes et collectées conformément à la réglementation relative à la protection de données personnelles au Sénégal « Artp Sama Réseau » est disponible pour les smartphones Android et iPhone et est téléchargeable sur Google Play et Apple store. En raison du contexte sanitaire, la cérémonie de lancement officiel de cette application s’est déroulée sobrement, dans les locaux de l’Artp, sis aux Mamelles, sous la présidence du Directeur général de l’Autorité de régulation, M. Abdoul Ly, en présence de ses collaborateurs, des représentants des associations de consommateurs, des représentants des Directeurs généraux des opérateurs de Communications électroniques, entre autres.

Le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, le Collège de l’Artp, le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (Fdsut) ainsi que la Commission de protection des données personnelles (Cdp) ont également rehaussé, de leur présence, cette cérémonie.

Source : http://lesoleil.sn/lartp-met-a-la-disposition-des-...