L’Assemblée nationale : Une visite médicale et don de sang pour son personnel

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2025 à 14:26

Sénégal Atlanticactu/ Don de sang/ Serigne Ndong L'Assemblée nationale a organisé une visite médicale pour son personnel les 25, 26 et 27 février, ainsi qu'un don de sang prévu le 28 février. Ces initiatives s'inscrivent dans une démarche proactive de promotion du bien-être et de la santé des agents, visant à garantir un suivi médical régulier. En offrant à ses employés une prise en charge médicale, l'institution démontre son engagement à prendre soin de son personnel tout en favorisant une culture de santé préventive. Le don de sang, qui se déroulera le 28 février, représente également une action de solidarité nationale essentielle. En encourageant ses agents à participer à cet acte de générosité, l'Assemblée nationale contribue à la sauvegarde des vies humaines, une action qui dépasse le cadre de l'institution et qui soutient la collectivité dans son ensemble. Ces démarches viennent renforcer l'image d'une Assemblée nationale soucieuse non seulement de ses missions législatives, mais aussi du bien-être de ceux qui y travaillent.



Source : https://atlanticactu.com/lassemblee-nationale-une-...

