L'Association des Gueweul, Laobés et Gneigno promeut l'entrepreneuriat féminin Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 19:02 | | 0 commentaire(s)| Ce jeudi, l’Association des Guewal, Laobés et Gneigno du Sénégal, ont lancé officiellement leur outil, avec un nouveau programme pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin. A en croire la porte parole du jour, il serait bien d'effacer l'image collante et tenace cataloguée à tort aux laobés.





Accueil Envoyer à un ami Partager