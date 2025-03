L'ÉGYPTE HÉRITE DE L’ORGANISATION DE LA CAN U20 Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

La compétition débutera le 27 avril 2025 et s'achèvera le 18 mai 2025. Le Sénégal, champion en titre, évoluera dans le groupe C aux côtés de la Zambie, du Kenya et de la Sierra Leone. Dakar, 27 mars (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) annonce qu’elle a attribué à l’Association égyptienne de football (EFA) et au gouvernement égyptien les droits d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Dans un communiqué, la CAF explique que cette décision fait suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et du gouvernement de Côte d’Ivoire de se retirer de l’organisation du tournoi, en raison de circonstances imprévues. ”L’Association Égyptienne de Football et le gouvernement égyptien avaient précédemment soumis une candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations U20 2025”, renseigne la même source. Elle signale que le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se jouera le dimanche 27 avril 2025 et la finale le 18 mai 2025. Le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans est en préparation depuis des semaines. Le Sénégal, tenant du titre, a hérité de la poule C, en compagnie de la Zambie, du Kénya et de la Sierra Leone. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



