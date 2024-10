L'ESPAGNE ENTREVOIT UNE OPPORTUNITÉ DANS L'AFFLUX DE MIGRANTS AFRICAINS Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 23:16 | | 0 commentaire(s)|

"Notre compétitivité actuelle et future, la croissance économique de notre pays, la durabilité de notre modèle social dépendent également de l'immigration. Nous devons gérer les flux migratoires dans la perspective du défi démographique" (Pedro Sanchez). Plusieurs États membres de l'Union européenne (UE) demandent à l'UE de mettre un frein à l'immigration, alors que les partis politiques de droite sont de plus en plus nombreux à bénéficier d'un soutien des électeurs. Mais l'Espagne va à l'encontre de cette tendance et insiste sur le fait que la population vieillissante de l'Europe a besoin d'une migration contrôlée pour stimuler son économie. Plus de 42.000 migrants clandestins sont arrivés en Espagne depuis le début de l'année, soit une augmentation de deux tiers par rapport à 2023. La plupart d'entre eux arrivent sur les îles Canaries, à plus de 100 kilomètres des côtes africaines. Rien que l'année dernière, environ 6.000 migrants sont morts en tentant la traversée, selon les groupes de défense des droits de l'Homme. Mais pour beaucoup, les dangers sont compensés par le rêve d'une nouvelle vie en Europe. « Si vous réussissez ici, la seule chose que vous devez faire est d'aller en classe, de continuer à apprendre, de parler aux gens. Il faut être ouvert, surtout en tant qu'immigré. Il faut redoubler d'efforts, et c'est ce que nous faisons maintenant », témoigne Maciré Konaré, 22 ans, arrivé en Espagne en provenance du Mali. Pour les migrants, il y a l'espoir d'une vie meilleure. Le gouvernement espagnol y voit également un potentiel économique. À l'instar de nombreux pays occidentaux, la population espagnole vieillit rapidement. Elle a désespérément besoin de jeunes travailleurs pour développer l'économie et payer les impôts. Or, l'année dernière, le taux de natalité du pays a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, à moins de 1,2, soit l'un des plus bas d'Europe. S'exprimant lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne jeudi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que l'immigration était vitale. « Notre compétitivité actuelle et future, la croissance économique de notre pays, la durabilité de notre modèle social dépendent également de l'immigration. Nous devons gérer les flux migratoires dans la perspective du défi démographique », a affirmé M. Sanchez. Mais face à la montée du soutien aux partis d'extrême droite en Europe, beaucoup d'États membres de l'UE souhaitent un contrôle plus strict de l'immigration. Il ne sera pas facile de trouver un équilibre. « Nous sommes un pays avec des valeurs fortes, et nous voulons cet équilibre entre le contrôle de la migration et le fait d'offrir aux demandeurs d'asile un moyen légal d'entrer et de respecter leurs droits. Nous avons besoin d'eux. Ici, en Espagne, sans migrants, nous n'aurions pas de fruits au supermarché. Il est possible que l'économie ne puisse tout simplement pas fonctionner correctement. Nous avons besoin des migrants », commente Jesus Verdu Baeza, professeur agrégé de droit à l'université de Cadix. Dans le cadre de sa nouvelle approche, l'Espagne élabore une « stratégie pour l'Afrique », axée sur ce qu'elle décrit comme la transformation économique et sociale du continent. Tout en cherchant à faciliter l'immigration légale, l'Espagne tente d'empêcher les migrants clandestins d'arriver sur ses côtes. Elle souhaite que l'agence européenne des frontières, Frontex, demande l'autorisation de patrouiller le long des côtes africaines afin d'intercepter les bateaux de migrants. De nombreux migrants sont traumatisés par leur voyage. « Je voudrais donner un conseil à mes compatriotes et à mes amis : Ne venez pas dans un petit bateau, car ils sont très dangereux », confie Ahmed Qarrab, 21 ans, originaire du Maroc. L'Espagne souhaite une solution à long terme pour les migrations, qui soit efficace pour l'Afrique et pour l'Europe. Mais l'espoir d'une vie meilleure continue d'attirer des dizaines de milliers de personnes sur ces mers dangereuses. Source Logo: SenePlus Primary Section: International Archive setting: Unique ID: Alioune



