L'ÉTAT LANCE UNE ÉVALUATION NATIONALE DE L'IMPACT DE L'EXPLOITATION MINIÈRE Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 23:21

L’exploitation minière dans certaines zones du pays ne contribue pas au développement local et ne profite pas aux populations. Le président de la République a donc décidé d’évaluer l'impact de cette exploitation sur ces localités. L’exploitation des ressources minières dans plusieurs zones du pays ne joue pas un rôle significatif dans le développement territorial et n’apporte pas les bénéfices escomptés aux populations locales. Dans ce contexte, la situation des habitants vivant dans les zones minières est devenue une priorité pour l’État. Pour y remédier, le Président de la République a pris la décision de mener une évaluation exhaustive de l’impact de l’exploitation minière sur le développement des localités concernées, en tenant compte des dimensions économiques, sociales et environnementales. Afin d’assurer la mise en œuvre effective de cette évaluation, le Président de la République a demandé aux ministres des Mines, des Collectivités territoriales, des Finances, de l’Économie et de l’Environnement de procéder à cette analyse sous la supervision directe du Premier Ministre. L’objectif est de disposer d’un rapport complet et précis qui permettra d’identifier les failles du système actuel et de proposer des solutions pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Dans le cadre de cette évaluation, le Président a souligné l’urgence de faire le point sur le Fonds d’Appui au Développement des Collectivités Territoriales (FADCT), qui est censé soutenir le développement des zones minières. Ce fonds doit permettre un réinvestissement des ressources générées par l’exploitation des ressources naturelles dans les infrastructures sociales de base, telles que les écoles, les hôpitaux et les réseaux d’eau potable. Le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de garantir que ce fonds soit alimenté de manière régulière et qu’il soit utilisé efficacement pour améliorer la vie des populations locales. Le Président a également mis en exergue la nécessité d’accélérer les investissements en infrastructures sociales de base dans les zones minières. Ces investissements doivent respecter les prescriptions du Code minier, qui stipule que les entreprises minières doivent contribuer au développement des communautés locales. Le Chef de l’État a ainsi insisté sur l’importance de veiller à ce que les communautés locales bénéficient concrètement des retombées économiques de l’exploitation minière, et que cette dernière se fasse dans le respect des normes sociales et environnementales. À travers cette évaluation nationale, le Président de la République entend redresser les inégalités observées dans les zones minières et s’assurer que l’exploitation des ressources naturelles participe réellement au développement territorial. Il a appelé à une gestion plus transparente des ressources minières, avec une plus grande responsabilité des acteurs privés, pour que les populations locales puissent profiter des bénéfices de l’exploitation minière tout en préservant leur environnement et en améliorant leurs conditions de vie. Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/economie/letat-lance-une-...

