L’ETAT SE PROJETTE VERS UNE AUTRE FAÇON DE GÉRER LES INONDATIONS Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

‘’On ne doit plus évacuer les eaux pluviales des quartiers à la mer, mais aller plutôt vers une approche plus circulaire qui consiste à réutiliser ces eaux dans l’agriculture ou l’alimentation des lacs et des bassins artificiels’’, a dit Cheikh T. Dièye.i Dakar, 12 déc (APS) – L’Etat du Sénégal se projette, pour les cinq prochaines années, vers une nouvelle façon de gérer les inondations en tenant compte du changement climatique, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. ‘’On se projette, dans les cinq prochaines années, sur la nouvelle façon de gérer les inondations et la transformation systémique prônée dans la Vision Sénégal 2050, en prenant en compte les phénomènes météorologiques’’, a-t-il dit. M. Dièye s’exprimait en marge d’une réunion du Comité national de gestion des inondations axée sur le bilan de l’hivernage 2024, les bonnes pratiques qui en ont été tirées et les perspectives pour l’année prochaine. ‘’Nous nous projetons sur les cinq ans à venir et même au-delà dans la gestion des inondations en mutualisant et en mobilisant davantage toutes les structures de l’Etat, mais aussi en faisant appel, à la suite du chef de l’Etat, à la mobilisation et à l’engagement des citoyens, comme lors des journées +Setal sunu réew+’’, a-t-il ajouté. Concernant cette initiative présidentielle d’investissement civique et humain, le ministre a indiqué que ‘’les statistiques et les observations ont montré que les journées +Sétal sunu rééw+ ont grandement aidé dans la gestion des inondations’’. ‘’Cela veut dire que s’il n’y avait pas ces journées, on aurait, sans doute, beaucoup plus d’inondations et de problèmes durant l’hivernage’’, a-t-il laissé entendre. Il a ainsi estimé qu’il s’agit ‘’d’un acquis important » à »consolider’’, en appelant à la base »nos communautés à venir en aide à nos concitoyens ». Cheikh Tidiane Dièye a en outre annoncé des changements majeurs à apporter dans la gestion des activités d’évacuation des eaux pluviales, qui ‘’ne doit plus se faire sur le même paradigme’’. ‘’On ne doit plus évacuer les eaux pluviales des quartiers à la mer, mais aller plutôt vers une approche plus circulaire qui consiste à réutiliser ces eaux dans l’agriculture ou l’alimentation des lacs et des bassins artificiels’’, a-t-il suggéré. Il a toutefois indiqué que tout cela est à l’étude jusque dans la vallée du fleuve, où l’Etat va réhabiliter des bassins de rétention et les lacs pouvant stocker des eaux du fleuve Sénégal en cas de débordement. Se prononçant sur le bilan de l’hivernage 2024, le ministre a signalé que la plupart des grandes villes ont reçu des pluies extrêmes dépassant les prévisions météorologiques et ayant causé des inondations. ‘’Mais notre approche de gestion a permis de soulager les populations’’, a affirmé Cheikh Tidiane Dièye. Source Logo: APS Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/letat-se-projette...

Accueil Envoyer à un ami Partager