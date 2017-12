"L'Emir du Qatar ne se déplacera jamais pour... Karim Wade" ( Yoro Dia)

La visite de l’Emir du Qatar au Sénégal, le 20 et le 21 décembre dernier, s’inscrit dans le cadre de la relance des relations bilatérales entre son pays et le Sénégal après l’épisode du rappel par le Sénégal de son ambassadeur au Qatar, en guise de soutien à l’Arabie Saoudite.



L’avis est du journaliste analyste politique, Yoro Dia, qui précise que le dossier de Karim Wade n’est pas une priorité dans le cadre de ce déplacement. "L’Emir du Qatar est venu à Dakar pour une simple raison parce que l’Arabie Saoudite est en train de vouloir construire un certain encerclement, un certain endiguement autour du Qatar. Conscient de cette menace, l’Emir cherche à desserrer cet étau de l’endiguement auquel les Saoudiens sont en train de procéder contre le Qatar.



Il est venu pour ça. A la limite, de façon épiphénoménale, ils (Emir et président Sall) peuvent discuter de l’affaire Karim Wade. Mais, il n’est pas venu principalement pour l’affaire Karim Wade. Cela donnerait trop d’importance à notre Sénégal dans les relations internationales. Comme on dit en relations internationales, un Etat définit la géographie de son intérêt national.



Donc, l’Emir est venu parce qu’il sait que le Sénégal, sur le plan des relations internationales, diplomatiques, est un Etat important en Afrique de l’Ouest et non pour parler de Karim Wade. Et même si accessoirement, il a pu parler de Karim Wade, peut-être il l’a fait, l’Emir du Qatar ne se déplacera jamais principalement pour la question de Karim", explique-t-il dans Sud Quotidien.