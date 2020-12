L'Espace de Macron n'est plus En Marche Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Source : Nous avons appris que l’ors de sa visite en Pologne, Emmanuel Macron a eu un petit problème de voiture. Lorsqu'il quittait le parvis du bâtiment présidentiel d'Andrzej Duda, un léger imprévu est venu contrarier le bn déroulement du protocole, la Renault Espace n'a tout simplement pas voulu démarrer. Peut-être, voulait-elle dire "je n’aime plus votre mouvement En Marche".Source : https://www.podcastjournal.net/L-Espace-de-Macron-...

