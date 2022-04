L'Etat du Sénégal et la Banque mondiale signent 4 accords d'un coût de 495 millions de dollars Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 22:49 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda DIALLO et le Directeur des Opérations de la Banque Mondiale pour le Sénégal, Nathan BELETE ont procédé à la signature de quatre accords de IDA entre la Banque Mondiale et l’Etat du Sénégal. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Infrastructure, Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. Ce projet d’un coût de 495 millions de Dollars vise à améliorer le système éducatif, l’accès à l’électricité au Sénégal, le développement économique de la Casamance, et améliorer la connectivité dans les zones de production agricole du nord et du centre du Sénégal.



