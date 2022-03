L'Ethiopie crée un comité pour rapatrier ses ressortissants d'Arabie Saoudite

L'Ethiopie a créé un comité national pour rapatrier des centaines de milliers de ressortissants éthiopiens résidant actuellement en Arabie Saoudite, a indiqué samedi Dina Mufti, porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères.



Dina Mufti a indiqué qu'un comité national dirigé par Demeke Mekonen, vice-Premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères par intérim, a été créé pour rapatrier et réhabiliter les citoyens vivant dans des conditions difficiles en Arabie Saoudite, a rapporté le média d'Etat Ethiopia Broadcasting Corporation.



"L'objectif principal de ce comité est de rapatrier nos ressortissants d'Arabie saoudite dans un court laps de temps et de les réinstaller dans leurs régions d'origine respectives", a dit M. Mufti.



M. Mufti a ajouté que le comité national comprend plusieurs sous-entités chargées de mener à bien le rapatriement et la réinstallation des ressortissants éthiopiens vivant actuellement en Arabie saoudite.



Parmi les sous-entités du comité national figurent la Commission nationale éthiopienne de gestion des risques de catastrophes et plusieurs ministères, dont le ministère éthiopien de la Santé.



Le gouvernement éthiopien estime qu'il y a actuellement environ 750.000 Ethiopiens vivant en Arabie saoudite, dont 450.000 sont soupçonnés de résider dans le pays sans documents légaux appropriés.



Chaque année, des dizaines de milliers d'Ethiopiens font l'objet d'un trafic vers l'Arabie saoudite ainsi que vers d'autres pays, où ils travaillent principalement dans l'économie informelle. (Xinhua)



