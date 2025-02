L’Ethiopie et le Kenya lancent une opération conjointe pour démanteler les activités terroristes à la frontière Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2025 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|

Les agences de renseignement d’Ethiopie et du Kenya ont lancé une opération militaire conjointe afin de démanteler un groupe rebelle le long de leur frontière commune, a indiqué mardi dans un communiqué le Service national éthiopien de renseignement et de sécurité (NISS). L’objectif principal de cette opération conjointe est de démanteler « Shene » ou l’Armée de […] Les agences de renseignement d’Ethiopie et du Kenya ont lancé une opération militaire conjointe afin de démanteler un groupe rebelle le long de leur frontière commune, a indiqué mardi dans un communiqué le Service national éthiopien de renseignement et de sécurité (NISS). L’objectif principal de cette opération conjointe est de démanteler « Shene » ou l’Armée de libération oromo, un groupe rebelle désigné par le gouvernement éthiopien comme étant une organisation terroriste, pour renforcer la stabilité régionale à la frontière, selon le communiqué. Plus précisément, cette opération vise à contrer les activités liées au terrorisme, à la contrebande et au trafic d’êtres humains et d’armes. Le NISS a ajouté que l’opération visait également à mettre en œuvre les accords de sécurité en se focalisant sur la lutte contre les menaces qui nuisent aux intérêts nationaux des deux pays. D’après le NISS, les forces de sécurité conjointes de l’Ethiopie et du Kenya mènent activement des opérations dans certains camps du groupe, au sein de leurs territoires frontaliers respectifs, en vue de neutraliser son influence et de promouvoir la paix dans la région de la Corne de l’Afrique. Le Service kényan de police nationale a déclaré que ces opérations ciblaient des criminels impliqués dans des activités illégales telles que le trafic d’armes, de drogues et d’êtres humains, l’exploitation minière illégale, l’incitation aux conflits tribaux et l’enlèvement contre rançon à la frontière des deux pays.



Source : Source : https://atlanticactu.com/lethiopie-et-le-kenya-lan...

