L'Inde expédie 2500 tonnes de blé en Afghanistan, en pleine crise économique

Un convoi de 50 camions portant les couleurs du drapeau indien vient d’entrer au Pakistan, afin de livrer 2 500 tonnes de blé au Programme alimentaire mondial de l’ONU, situé à Jalalabad, en Afghanistan.



Selon l’ambassadeur afghan en Inde, Farid Mamundzay, c’est l’une des plus grandes aides alimentaires offertes par un pays depuis la crise humanitaire entraînée par la guerre et la prise de pouvoir des talibans.



Les camions en provenance d'Inde sont habituellement interdits au Pakistan, mais Islamabad a exceptionnellement autorisé la traversée de ce convoi humanitaire à la fin novembre, six semaines après la demande de son frère ennemi indien.