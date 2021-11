L’Iran prêt à un « bon accord » sur le nucléaire

L’Iran est prêt à parvenir à un « bon accord » sur le dossier nucléaire lors des négociations qui doivent s’ouvrir le 29 novembre à Vienne, a affirmé mercredi le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian.



« À la table des négociations à Vienne, nous sommes prêts à aboutir à un bon accord », a déclaré le ministre dans un tweet.



Il n’a pas donné de précisions sur ce « bon accord », mais souligné que « le retour de toutes les parties à leurs engagements (dans l’accord de 2015) est un principe important et essentiel ».



Au point mort depuis juin, les négociations entre Téhéran et les grandes puissances visent à relancer l’accord de 2015 qui limite drastiquement le programme nucléaire iranien en échange d’un allègement des sanctions économiques contre l’Iran.



Jugeant cet accord insuffisant, l’ex-président américain Donald Trump a retiré en 2018 son pays de ce pacte et rétabli ensuite les sanctions américaines contre l’Iran que ce texte avait initialement permis de lever. En retour, Téhéran s’est progressivement affranchi des engagements pris dans cet accord.



Mais le successeur de Donald Trump, Joe Biden, s’est dit prêt à retourner dans l’accord, à condition que la République islamique d’Iran renoue parallèlement avec ses engagements.



Selon le chef de la diplomatie iranienne, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et négociateur en chef aux pourparlers de Vienne, Ali Bagheri, est « engagé dans des négociations fructueuses en Europe ».

Ce dernier effectue une tournée cette semaine à Londres, Paris, et Berlin.



L’accord de 2015 est censé empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, alors que Téhéran a maintes fois démenti avoir l’intention de fabriquer une telle arme en insistant sur le caractère pacifique de son programme. (AFP)



Source : https://www.impact.sn/L-Iran-pret-a-un-bon-accord-...