L’UE ne veut pas de rapprochement entre la Biélorussie et la Russie, selon un ministre autrichien Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les événements qui ont suivi la présidentielle biélorusse et la répression des manifestations ont remis en cause les relations entre la Biélorussie et l'Union européenne, a estimé le chef de la diplomatie autrichienne, Alexander Schallenberg. Mais l’UE ne veut pas que Minsk se rapproche de Moscou, selon lui.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008141...

Accueil Envoyer à un ami Partager