L'UEMOA compte sur sa forte résilience, pour naviguer entre les vents contraires Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 15:33

L’Union économique et monétaire ouest africaine table sur un maintien de sa croissance au cours des cinq-dix prochaines années, au regard du grand potentiel de la ”forte résilience” dont font preuve ses membres, a déclaré, lundi, à Dakar, le commissaire de l’UEMOA en charge du développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie numérique. “Il faut dire que la zone a une forte résilience économique. C’est-à-dire qu’on n’envisage pas une chute de la croissance au cours des cinq, dix prochaines années parce que le potentiel économique est très fort”, a-t-il déclaré. M. Koffi Koffi présidait un atelier axé sur la vulgarisation de la “Vision 2040” de l’UEMOA et du plan stratégique dénommé “IMPACT 2030”. “On espère que cette résilience va demeurer dans la région en dépit de toutes les situations que nous connaissons et de tous les changements que nous avons”, a-t-il ajouté. Selon Paul Koffi Koffi, après 30 années d’existence, les autorités de cette zone économique lancée en janvier 1994 ont demandé à la Commission de porter “un regard prospectif” sur les 10 à 20 prochaines années. Cela devrait permettre à l’UEMOA de déterminer les perspectives de son action, “face à des enjeux et un contexte en perpétuelle évolution”. “Donc, il a été demandé de traduire, de façon opérationnelle, les activités qui pourront être menées en termes de priorité pour les 4 prochaines années, et c’est le plan stratégique Impact 2030”, a expliqué Paul Koffi Koffi. Une étude prospective conduite à cet effet a permis d’arriver à la conclusion selon laquelle les populations des pays membres de l’UEMOA aspirent à rester en communauté et à vivre dans “des territoires paisibles et sécurisés”, a-t-il ajouté. Les résultats de cette étude font également ressortir deux autres axes forts relatifs à la libre circulation dans l’espace UEMOA et la transformation structurelle des économies correspondantes, a indiqué Paul Koffi Koffi, selon qui un bilan des 30 ans de l’organisation a été réalisé dans cette optique, pour “mieux déterminer le futur”. “Il faut qu’on prépare une vision prospective d’ensemble, mais en même temps, les pays aussi sont en train de développer leur plan national de développement avec des grands projets structurants”, a-t-il relevé. Sur cette base, il juge nécessaire d’aller “dans le même sens” pour “un alignement” entre ce que les États font et ce que la région propose. “Le processus d’élaboration de cette vision a subi une approche participative, où des documents de perspective régionale, issus d’études prospectives et stratégiques, ont été passés en revue”, a indiqué Adama Seck, coordonnateur de la cellule étude et planification au ministère des Finances et du Budget du Sénégal. Selon lui, au sortir de cet atelier de vulgarisation de la “Vision 2040” de l’UEMOA et de son plan stratégique dénommé “IMPACT 2030”, la mise en œuvre des actions identifiées devrait contribuer à “la consolidation du processus d’intégration dans un espace durable et paisible”. “A cet effet, avant le démarrage de cette opérationnalisation de la vision et du plan stratégique, l’appropriation de ces documents de stratégie par les acteurs clés est d’une importance capitale et justifie amplement la tenue de cette rencontre”, a souligné M. Seck.



Source : https://senemedia.com/annonce-79355-luemoa-compte-...

