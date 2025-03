L’Ukraine obtient un prêt britannique de 3,2 milliards de dollars Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Mars 2025 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu.com | Christian Mea | Agence Dans un message publié sur son compte X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la signature avec le royaume-Uni d’un accord de prêt destiné à renforcer la production d’armes en Ukraine. « Le prêt sera remboursé à partir des revenus générés par les avoirs russes gelés. C’est une […] ©️ Atlanticactu.com | Christian Mea | Agence Dans un message publié sur son compte X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la signature avec le royaume-Uni d’un accord de prêt destiné à renforcer la production d’armes en Ukraine. « Le prêt sera remboursé à partir des revenus générés par les avoirs russes gelés. C’est une véritable justice », a expliqué M. Zelensky. La Ryaume-Uni avait annoncé, samedi, qu’il accorderait un prêt de 2,6 milliards de livres (environ 3,2 milliards de dollars) à l’Ukraine pour renforcer ses capacités de défense, selon un accord signé entre le ministre ukrainien des Finances Serhiy Marchenko et la secrétaire au Trésor britannique Rachel Reeves. Plus tôt, Starmer avait rencontré Zelensky à Londres, un jour avant un sommet sur l’Ukraine, qui doit se tenir dimanche à Londres. Vendredi soir, la rencontre entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche a été marquée par une atmosphère tendue, les deux dirigeants étant entrés dans une discussion aiguë devant les caméras. Après cet incident, la conférence de presse conjointe a été annulée et Zelensky a quitté la Maison Blanche sans signer d’accord sur les terres rares. Depuis le 24 février 2022, la Russie lance une attaque militaire contre son voisin l’Ukraine, dont la fin est conditionnée à l’abandon par Kiev de son adhésion aux entités militaires occidentales, ce que Kiev considère comme une « ingérence» dans ses affaires.



