L’acteur franco-sénégalais Omar Sy arrêté par la police

Il aurait traité un agent SNCF de « petite bite »: l’acteur Omar Sy a été arrêté ce mercredi 4 juillet à la gare de Lyon, à Paris, pour « outrage à agent », selon Closer. Âgé de 40 ans, la star a été interpellée par les policiers de la surveillance ferroviaire. Le comédien, qui avait reçu un César pour le film « Intouchables », en 2011, serait monté dans un train avec sept bagages. Lorsque des contrôleurs sont venus lui dire qu’il ne pouvait emporter que trois valises avec lui, ils lui ont rappelé qu’il y avait « d’autres voyageurs ».



Le comédien, accompagné de sa femme et d’un de leurs enfants, n’a rien voulu savoir, et le ton est monté. Un agent lui a signifié qu’il ne pourrait embarquer… ce qui lui a valu de se faire insulter par l’acteur. Omar Sy l’aurait traité de « petite bite ». Il l’aurait ensuite légèrement bousculé afin de monter dans le train, avant d’être arrêté par la police. On ignore si le contrôleur bousculé et insulté va porter plainte.