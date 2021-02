L’administrateur de Pastef placé en garde à vue ! Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 21:39 | | 0 commentaire(s)|

Birame Soulèye Diop a été placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic). C’est du moins ce qu’a révélé Libération Online. A noter que sa femme est également détenue depuis lundi dernier, tout comme Abass Fall, Fatima M’bengue, Bawar Dia et Dahirou Thiam, tous des partisans du leader de Pastef. Ils […] Birame Soulèye Diop a été placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic). C’est du moins ce qu’a révélé Libération Online. A noter que sa femme est également détenue depuis lundi dernier, tout comme Abass Fall, Fatima M’bengue, Bawar Dia et Dahirou Thiam, tous des partisans du leader de Pastef. Ils ont été déférés pour « diffusion de fausses nouvelles et diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs ».



Source : Source : https://www.lasnews.info/ladministrateur-de-pastef...

