L'agriculture mécanisée : INTERMAQ-Sénégal, un partenaire clé pour la souveraineté alimentaire du Sénégal d'ici 2050 (VIDEO)

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Pour booster l’agriculture au Sénégal afin d’atteindre la souveraineté alimentaire d’ici à 2050, le duo Diomaye-Sonko mise sur l’agriculture mécanisée. A cet effet, la société INTERMAQ-Sénégal s’engage à accompagner le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et mettra à la disposition des paysans sénégalais, du matériel agricole issu du programme INTERMAQ 2012 SL.



De même que des techniciens, mécaniciens et spécialistes sont pour un suivi et une expertise avisée.