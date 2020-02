L'ail: Un remède naturel pour vite soulager le rhume et la grippe

Nez qui coule ou nez bouché... Vous souffrez de rhume? Voici une solution efficace et simple pour vite aller mieux.

Pour pouvoir soulager les symptômes du rhume, vous allez devoir en supporter l'odeur.

L’ail est un fortifiant naturel et constitue un remède efficace contre le rhume et les symptômes de la grippe. Il contient des antioxydants ce qui lui confère des vertus antiseptiques, antivirales et antibactériennes. Cet antibiotique naturel permet de traiter les infections des voies respiratoires.



Comment ça marche ?



- Vous pouvez manger de l'ail frais cru simplement.

- Vous pouvez aussi l’ajouter dans de l'eau et du miel ou du jus d’orange.

- Prenez deux gousses d’ail, écrasez-les et faites-les bouillir dans du lait ou dans un bouillon, buvez très chaud.

- Faites bouillir trois tasses d'eau et trois gousses d'ail coupées en deux. Éteignez le feu et ajoutez une demi-tasse de miel et une demi-tasse de jus de citron frais avec les graines et la peau.



NB: Consommer l’équivalent de 4 gousses d'ail par jour afin de se prémunir contre le rhume











Mam Dieng

