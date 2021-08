L'ambassadeur de la Gambie à Bissau... emporté par la COVID 19

L 'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Gambie pour la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Cap-Vert, Lamine Diop, est décédé ce mercredi 11 août 2021 à l'hôpital national Simão Mendes à Bissau. Il serait emporté par la Covid 19.



Selon le journal "Le démocrate", il a été hospitalisé le dimanche dernier. Suite aux graves complications, il a rendu l'âme ce mercredi vers 14Heures. Pour rappel Lamine Diop a remis sa lettre créance à Bissau en février 2020. Le diplomate a été formé en économie et avait une maîtrise en finance. Il a exercé plusieurs fonctions dans différents départements au ministère de l'Économie de la Gambie.

