L’ancien président malien soigné aux Émirats

L’ex-président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté samedi Bamako pour se rendre aux Émirats arabes unis pour des soins, a-t-on appris de source aéroportuaire, auprès de sa famille et de la junte. Un coup d’État militaire a été mené contre lui il y a plus de deux semaines.



Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK, «a quitté par vol spécial Bamako cette nuit pour Abou Dhabi (Émirats arabes unis) pour des soins» médicaux, a dit à l’AFP une source aéroportuaire. Son départ du Mali a été confirmé à l’AFP par sa famille et la junte qui l’a renversé. (ATS/NXP)

Ibrahim Boubacar Keïta a fait un court AVC pour lequel il a été hospitalisé mardi dans une clinique de Bamako qu'il a quittée jeudi.