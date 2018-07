L’anesthésiste se trompe de produit, une femme devient paraplégique

C’est une opération qui a tristement changé sa vie à jamais. Nathalie, victime d'une erreur médicale en janvier dernier, est devenue paraplégique du jour au lendemain.



Alors qu'elle devait subir une simple opération en urologie à Ermont dans le Val d'Oise, Nathalie en est sortie lourdement handicapée. En effet, l'anesthésiste se serait trompé au moment de l'injection pour l'endormir, explique RTL. Au lieu d'un produit anesthésiant, il lui aurait administré un puissant antibiotique dans la moelle épinière. Résultat, Nathalie est tombée dans le coma durant 6 jours, alors qu'elle devait quitter, le soir-même, l'hôpital. À son réveil, comme elle le raconte au micro de RTL, elle « n'entendait plus rien, ne voyait pas très bien et ne parlait pas bien du tout ».



L'anesthésiste risque 10 ans de prison



Devenue paraplégique à vie, Nathalie a décidé de demander réparations à l'anesthésiste, rapporte RTL. Son avocate compte déposer plainte, la semaine prochaine, pour « violences et blessures involontaires ».



Obligée de se déplacer en fauteuil roulant, la victime souhaite surtout obtenir réparation pour pouvoir vivre correctement dans sa maison à étages : « Je sais que l'argent ne me ramènera pas mes jambes, mais ça me permettra au moins d'aménager ma maison », a-t-elle confié.



De son côté, l'anesthésiste risque 10 ans de prison.















ladepeche.fr