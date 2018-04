L’année scolaire n’est pas encore compromise, selon les inspecteurs d’Académie

Les inspecteurs d’Académie sont clairs : malgré les nombreuses heures ratées, l’année scolaire n’est pas encore compromise.



Jusqu’à présent, il y a possibilité de recoller les morceaux et une année blanche est à écarter. Pour eux, ne serait-ce que les écoles privées, il n’y a pas de possibilité d’année blanche.



Face à la presse, hier, ils ont révélé avoir déjà réfléchi sur un petit réaménagement du calendrier en cas de reprise des cours. Ainsi, selon Amadou Moctar Ndiaye, directeur des Examens et concours, les compositions ont été déjà faites dans 80% des lycées et collèges. Mais les conseils de classe n’ont été faits que dans peu de classes.









Les Echos