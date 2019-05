L'apprenti-chauffeur se rend chez sa copine et y subtilise 4 portables Rendant visite à sa petite amie, le jeune Cheikh Tidiane Diop, laissé seul dans une chambre, en a profité pour voler les quatre portables appartenant aux cousines de sa dulcinée, avant de disparaitre. Arrêté 10 jours après les faits, informe "L'Observateur", l'apprenti-chauffeur de 26 ans a été jugé et condamné à 15 jours ferme par la tribunal d'instance de Louga.

