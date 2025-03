L’armée soudanaise affirme avoir pris le contrôle de l’aéroport de Khartoum Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | Christian Mea Ce mercredi, les Forces armées soudanaises (FAS) ont pris le contrôle de l’Aéroport international de Khartoum, qui était détenu par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) depuis la mi-avril 2023, a-t-on appris de sources concordantes. « Nous avons pris le contrôle de l’Aéroport international de Khartoum », a déclaré le […] ©️ Atlanticactu | Christian Mea Ce mercredi, les Forces armées soudanaises (FAS) ont pris le contrôle de l’Aéroport international de Khartoum, qui était détenu par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) depuis la mi-avril 2023, a-t-on appris de sources concordantes. « Nous avons pris le contrôle de l’Aéroport international de Khartoum », a déclaré le commandant des opérations des FAS à Khartoum, Mohamed Abdul-Rahman Al-Belawi, selon la chaîne d’information Al-Jazeera. Une autre source militaire citée par l’agence XINHUA a confirmé l’information précisant que « les unités terrestres de l’armée soudanaise ont pris le contrôle de l’aéroport international de Khartoum et l’ont entièrement sécurisé ». Par ailleurs, les FAS ont pris le contrôle du camp de la milice Taiba Al-Hasanab dans la ville de Jabal Awliya, le principal camp de la milice et son dernier bastion à Khartoum, a confirmé le porte-parole des FAS, Nabil Abdalla, ajoutant que les « petites poches » dispersées restantes des FSR seront bientôt éliminées. Dans une déclaration distincte, M. Abdalla a indiqué que les FAS avaient également progressé dans les zones situées à l’est de Khartoum et pris le contrôle du quartier général de la première brigade d’infanterie dans la région d’Al-Bagair, à la frontière entre les Etats de Khartoum et de Gezira. Depuis la mi-avril 2023, l’armée et les FSR s’affrontent dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts et déplacé 14 millions de personnes, selon les Nations unies et les autorités locales. Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment le bilan à environ 130 000 morts.



Source : https://atlanticactu.com/larmee-soudanaise-affirme...

