L'artisanat local impacté par deux virus: La Covid-19 et les meubles importés Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 04:08 | | 0 commentaire(s)| L'artisanat local, plus particulièrement la menuiserie, n'a que ses yeux pour pleurer, impactés par la pandémie et les meubles importés. Si ces derniers fustigent la mauvaise qualité de ces produits importés, ils lancent un appel au président de la République Macky Sall, pour donne des directives au ministre de la tutelle, pour qu'il vienne vers eux. "Sur l'aide à l'artisanat, on n'a encore rien vu", disent-ils, en chœur.



Accueil Envoyer à un ami Partager