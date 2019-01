L'attaquant Emiliano Sala à bord d'un avion disparu en mer entre Nantes et Cardiff

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Un avion de tourisme parti de Nantes en direction de Cardiff a disparu lundi soir à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île Guernesey avec à son bord l'attaquant italo-argentin Emiliano Sala, a-t-on appris mardi de sources policières.



Les recherches pour retrouver l'avion transportant deux personnes ont été interrompues pendant la nuit en raison de conditions climatiques difficiles, mais ont repris mardi matin, selon le communiqué de la police de Guernesey, qui ne donnait pas d'indications sur l'identité des passagers.



Mais des sources policières françaises ont confirmé qu'Emiliano Sala était bien à bord de l'appareil.



L'avant-centre de 28 ans, auteur de 12 buts sur la première moitié de saison en Ligue 1, venait d'être transféré du club de Nantes à celui de Cardiff pour une somme record pour le club gallois, estimée par la presse à 17 millions d'euros environ.



Il devait aider son nouveau club, actuellement 18e de Premier League et relégable, dans sa lutte pour le maintien.



Lundi, il était revenu à la Jonelière, le centre d'entraînement du FC Nantes prendre ses dernières affaires. Le compte Twitter du club avait publié une photo du joueur entouré de ses ex-coéquipiers.



















afp.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos