L’auto école "Rama" expulsée de ses locaux sis sur le Boulevard Djily La société immobilière dite Sci Dakar Invest fait expulser l’Auto école –Rama et l'Institut de prévoyance maladie (IPM) du Syndicat patronal ouest africain des Pme et Pme ( SYPAOA) des locaux qui occupent sis à Dakar au 41 Boulevard Djily à Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, le novembre dernier le juge de la première chambre du Tribunal de Commerce de Dakar prononcé en premier lieu, la résiliation du bail liant les parties.

Le président du Tribunal Alioune a ordonné l'expulsion de l’Auto-école RAMA géré par El Hadji Oumar Thiomba, la société Dakar Immobilier et le Patronat de l’IPM SYPAOA et/ou l’IPM SYPAOA des locaux à usage commercial, sis à Dakar au 41 Boulevard Djily Mbaye objet du titre foncier n°1035/DG devenu le 1790/DK, tant de leur personne, de leurs biens que tous. KLze juge a cependant indiqué qu’il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire et a mis les dépens à la charge des défendeurs.



