L’économie sénégalaise a enregistré des gains de compétitivité-prix au mois de novembre 2023

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération qui donne l’information, ce résultat est imputable aux effets combinés du différentiel d’inflation favorable (-1,5%) et de la dépréciation du FCFA par rapport aux monnaies des pays partenaires (-0,1%).



Face aux pays partenaires membres de l’UEMOA et de la zone Euro, il est évalué des gains de compétitivité estimés, respectivement, à 1,4% et 1,3%, résultant des différentiels d’inflation favorables pour l’économie sénégalaise.



Comparativement au mois de novembre 2022, la même source ajoute que la compétitivité-prix de l’économie sénégalaise s’est améliorée de 0,4%, imputable, principalement, au différentiel d’inflation favorable (-6,1%) vis-à-vis des partenaires commerciaux et ce, malgré une appréciation de la monnaie locale (+5,7%).



Adou FAYE



Source : https://www.lejecos.com/L-economie-senegalaise-a-e...