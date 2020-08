L’économie sénégalaise enregistre des pertes compétitivité au mois de juin

Néanmoins, face aux pays partenaires membres de l’UEMOA et de la zone Euro, des gains de compétitivité respectifs de 1,7% et 0,4% ont été notés sur la période, sous l’impulsion du différentiel d’inflation favorable.



La même source indique qu’en glissement annuel, des pertes de compétitivité évaluées à 3,0%, sont relevées en liaison avec l’appréciation du franc CFA par rapport à la monnaie des pays partenaires (+3,2%), amoindrie par le différentiel d’inflation favorable (-0,2%).

Source : Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), au mois de juin 2020, l’économie sénégalaise a enregistré des pertes compétitivité évaluées à 0,2%, en variation mensuelle, sous l’effet de l’appréciation du franc CFA par rapport à la monnaie des principaux pays partenaires (+0,9%), atténuée par le différentiel d’inflation favorable (-0,7%).Source : https://www.lejecos.com/L-economie-senegalaise-enr...

