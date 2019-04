Accueil Envoyer Partager sur facebook L'élection présidentielle algérienne se tiendra le 4 juillet Rédigé par La rédaction de leral.net le 12 Avril 2019 à 08:38 Le président algérien par intérim Abdelkader Bensalah a signé mercredi un décret fixant au 4 juillet 2019, l'élection présidentielle. Sur les réseaux sociaux, l'annonce a renforcé les appels à la mobilisation pour les manifestations de vendredi.





Au lendemain de sa prise de fonction, le président par intérim Abdelkader Bensalah a annoncé mercredi 10 avril, que l'élection présidentielle se tiendrait le 4 juillet 2019 en Algérie. Un scrutin auquel l'ancien président Abdelaziz Bouteflika ne participera pas pour la première fois en 20 ans.



Dans une allocution télévisée diffusée quelques heures après son intronisation par le Parlement, le chef de l'État s'était engagé à tenir des élections "libres" dans les 90 jours de sa période d'intérim.



Depuis l'annonce de sa prise de fonction pour assurer la transition après la démission du président Bouteflika, Abdelkader Bensalah cristallise en grande partie le mécontement populaire. De nouveaux rassemblements ont eu lieu mardi et mercredi à Alger et dans d'autres villes du pays, pour réclamer sa démission et le changement de "système".



L'annonce de la date de l'élection présidentielle a entraîné de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Loin de calmer les esprits, elle a été vécue comme une provocation, renforçant les appels à se mobiliser pour le huitième vendredi consécutif.



Pour le professeur Mohamed Hennad, enseignant en sciences politiques à l'université d'Alger, "le rapport de force sera en faveur de la rue si la mobilisation de vendredi est importante".













france24 Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Jullian Assange arrêté dans l’ambassade d’Équateur à Londres VIDEO-Les images saisissantes de l'arrestation de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks