L'électrification de Boutoupa/Camaracounda : Entre cadeau de noël et bluff Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 01:16









Ce 30/11/2020, nous avons assisté le cœur plein de joie mais également l’esprit plein de doutes a la signature d’accord entre l’Etat du Sénégal et celui de l’Espagne et la réception du crédit par la SENELEC pour la réalisation d’infrastructures électriques dans la collectivité territoriale de Boutoupa/Camaracounda. Pourquoi sommes-nous aussi partagé ? La réponse est simple, la population à reçu toute une tonne de promesses des autorités sans qu’il ait de réalisation concrète.





Boutoupa /Camaracounda est la seule commune du département de Ziguinchor à avoir zéro (0) villages électrifié. Nous avons toujours vécu dans le noir.

La commune de Boutoupa/Camaracounda est désavantagée en termes d’accès à l’électricité. Malgré notre insistance auprès des autorités compétentes et notre farouche volonté que l’électricité ne soit pas un luxe. Nous avons toujours eu la même symphonie : aucun dossier n’a été déposé par la municipalité pour exprimer le besoin réel, le coût élevé du raccordement au réseau de zones faiblement peuplées, isolées difficiles d’accès, le réseau électrique rural plus couteux à mettre en place que le réseau urbain, le prix de l’électricité peut constituer un obstacle à l’accès de certains ménages vu leurs faibles revenus, les longues distances entrainent des pertes d’électricité, l’entretien d’équipement…tout un chapelet d’explication qu’elles nous fournissent chaque fois que nous les rencontrions. Néanmoins, nous trouvons chaque fois l’énergie de revenir à la charge à plusieurs reprises pour montrer certes techniquement ils ont raison mais cela ne doit aucunement constituer un frein pour la mise en place d’un tel ouvrage au bénéfice de la population.





Pour faire comprendre notre bien-fondé nous avons tenté de démontrer que l’absence d’accès à l’électricité est l’un des obstacles majeurs à notre développement économique et que la pauvreté est fortement corrélée de cette dernière condition préalable aux activités productives.





Certes l’électricité ne permet pas à elle seule de créer toutes les conditions de la croissance économique mais elle est évidemment essentielle pour répondre aux besoins essentiels et d’améliorer les conditions socio-économiques en ayant un impact sur les composantes de la pauvreté à savoir la santé, l’éducation, le revenu et l’environnement.





Nous avons aussi dans nos plaidoiries tenter de montrer comment l’électricité peut améliorer les conditions de vie et promouvoir le développement. Montrer les effets positifs de l’électrification sur l’emploi des femmes et de certaines tâches domestiques. Montrer comment l’accès à l’électricité améliorera de façon significative les conditions de vie de nos ménages ruraux et permettra le développement des activités économiques.





Aujourd’hui, ayant pris part à ce sobre événement nous devrions sauter de joie, crier. Mais cela nous ne l’avons pas fait pour une raison simple la prudence. Nous avons gardé le cap pour avoir de la lucidité et éviter que l’émotion prenne dessus car des montagnes de promesses faites à la population venant d’hautes autorités toutes ont accouché d’une fourmi.

C’est pourquoi bien qu’il ait signature, les délais de livraison fixés, bien que la date du 15 décembre soit fixée pour la visité de site, bien que les différents axes soient dégagés à savoir :

AXE 1 : La ligne MT Ziguinchor-Mpack et ses dérivations qui comprend : 04 postes de transformations MT/BT (type H61)

13 km de réseau moyenne tension aérienne (MTA)

10 km de réseau basse tension aérienne (BTA) AXE 2 : Ligne Boulom-Boutoupa comprend : 04 postes de transformation MT/BT

18 km de réseau MTA

08 km de réseau BTA Nous demeurons imperturbables car nous voyons en cela une manœuvre politicienne en vue des locales à venir. Tant que nous ne voyons pas l’effectivité c’est-à-dire le rendu de l’ouvrage, l’éclairage publique et des ménages effective, nous n’en croirons jamais car trop c’est trop et la population de Boutoupa/Camaracounda à trop encaissé.

In fine, l’espoir demeure encore et nous pensons que cette fois ça sera la bonne !



« Osons le changement »



Nicolas Silandibithe BASSENE

Coordinateur mouvement citoyen Agir Maintenant pour une Emergence Nouvelle (AMEN)



Source : Source : https://www.exclusif.net/L-electrification-de-Bout...

